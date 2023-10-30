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Сегодня, 21:02

Агент Мартинс прокомментировал ситуацию с игровым временем Кики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Хелио Мартинс прокомментировал ситуацию с игровым временем защитника «Урала» Кики.

«У Кики нет травмы. Его отсутствие на поле — решение тренера. Но отмечу, что ни о каком конфликте речи нет. Три последних матча Кики разминался по 45 минут. Так бывает, это футбол. Кики джентльмен и будет ждать своего шанса», — приводит слова Мартинса «РБ Спорт».

28-летний португалец выступает за «Урал» с июля 2023 года. Всего за клуб он провел 12 матчей и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-martins-kiki-ne-igraet-po-resheniyu-trenera-travmy-net-konflikta-tozhe-net/
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