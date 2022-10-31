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Сегодня, 13:22

Агент Мартинса Перейры рассказал о состоянии здоровья игрока «Спартака»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Александр Боннефон, агент полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья игрока.

«Как проходит восстановление Мартинса? Все хорошо. Мартинс должен вернуться в январе», — сказал «СЭ».

25-летний футболист получил мышечное повреждение бедра в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита».

Мартинс перешел в «Спартак» в январе 2022-го на правах аренды из «Янг Бойз». В июне московский клуб выкупил его у швейцарцев. В текущем сезоне хавбек провел 12 матчей и забил 1 гол.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Кристофер Мартинс Перейра
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