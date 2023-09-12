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Сегодня, 16:19

Агент Масоэро — о 16 трансферах «Пари НН»: «Все знают, что происходит в команде»

Алина Савинова
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Футбольный агент Рикардо Алонсо высказался о рекордном количестве трансферов «Пари НН».

В летнее трансферное окно «Пари НН» приобрел 16 футболистов.

«16 трансферов «Пари НН»? Это история, о которой должны писать вы, журналисты. Все знают, что происходит, но нужна храбрость, чтобы об этом говорить», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

На данный момент «Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков за 7 туров. 15 сентября клуб из Нижнего Новгорода сыграет против «Динамо». Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-masoe-ro-vse-znayut-chto-proishodit-v-pari-nn/
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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