Агент Кассьерры: «Ничего не слышал о команде из Саудовской Аравии»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный переход форварда в команду из Саудовской Аравии.

«Что это за команда из Саудовской Аравии, в которую, как говорят, переходит Матео? Мне никто ничего не сообщал», — сказал Петропулос.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В сезоне-2023/24 27-летний нападающий провел 38 матчей за питерцев во всех турнирах, забил 24 гола и сделал 8 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро. Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.