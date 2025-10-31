Агент Алвеса — о возможном трансфере из ЦСКА: «Сейчас не время думать об уходе»

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго в интервью для «СЭ» прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из клуба.

Ранее издание Trivela сообщило, что агенты 20-летнего бразильца уже начали работу над трансфером.

«Мы постоянно получаем запросы об игроке, но никогда не получали официальных предложений о переходе его из ЦСКА! Мой партнер Джулиано Бертолуччи и я будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и поговорим об этом! Я считаю, что сейчас не время думать об уходе из ЦСКА! ЦСКА играет очень важную роль в карьере Матеуса!» — сказал Де Камарго.

Алвес в этом сезоне провел за ЦСКА 15 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.