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Сегодня, 21:57

Агент Маухуба подтвердил, что форвард подпишет 5-летний контракт с «Динамо» после Олимпиады

Микеле Антонов
Корреспондент
Мехди Маухуб.
Фото Соцсети
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Агент нападающего клуба «Раджа Касабланка» Мехди Маухуба Анис эль-Мехди в комментарии для «СЭ» подтвердил скорый трансфер футболиста.

В воскресенье, 21 июля «СЭ» сообщал, что «Динамо» предложило форварду пятилетний контракт. Позднее журналист Иван Карпов сообщил, что бело-голубые договорились о трансфере за 1,5 миллиона евро.

«Была информация, что «Динамо» предлагает пятилетний контракт и игрок подпишет соглашение после Олимпиады. Это правда? Да», — сказал эль-Мехди «СЭ».

Ранее о возможности перехода в московский клуб Маухуба за 1,8 миллиона евро сообщило издание Futbol Marroqui 212.

ФК Динамо (Москва)
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