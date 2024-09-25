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Агент Маухуба об удалении игрока в матче со «Спартаком»: «Мехди не хотел подводить «Динамо»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Анис Эль-Мехди, агент нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба прокомментировал удаление футболиста в матче 9-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Форвард вышел на замену на 68-й минуте, получил две желтые карточки за 6 минут и был удален с поля.

«Как я уже и говорил, я не согласен с решением арбитра, но нужно двигаться дальше. Конечно, Мехди расстроен, он не хотел подводить команду», — приводит «РБ Спорт» слова Эль-Мехди.

Маухуб перешел в «Динамо» в августе 2024 года. 21-летний марокканец принял участие в 5 матчах бело-голубых во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Источник: РБ Спорт

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