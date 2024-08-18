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Сегодня, 09:57

Агент Маухуба рассказал о желании футболиста присоединиться к «Динамо» как можно скорее

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба Анис эль-Мехди в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, когда футболист прибудет в расположение «Динамо».

Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

«Мы стараемся сделать все возможное, чтобы Маухуб прибыл в расположение «Динамо» как можно скорее. Сам игрок очень хочет присоединиться к клубу», — сказал эль-Мехди «СЭ».

По информации «СЭ», «Динамо» заплатило марокканскому клубу «Раджа Касабланка» за Маухуба 1,66 миллиона евро. Московский клуб заключил с 21-летним футболистом контракт на 5 лет.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
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