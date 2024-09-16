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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:25

Агент Маухуба рассказал об адаптации новичка «Динамо» в России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Анис эль-Мехди, агент нападающего сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об адаптации футболиста в «Динамо».

«Маухуб очень быстро адаптируется к игре в «Динамо» благодаря своим партнерам. В раздевалке атмосфера тоже очень хорошая», — сказал эль-Мехди «СЭ».

«Динамо» объявило о трансфере 21-летнего марокканца 23 августа. Форвард подписал контракт до лета 2029 года. Маухуб забил в своем дебютном матче в «Динамо» против «Оренбурга» (2:2) в 7-м туре РПЛ.

ФК Динамо (Москва)
Эль-Мехди Маухуб

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