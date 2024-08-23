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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:41

Агент Маухуба: «При виде его пары с Тюкавиным защитники будут бояться выходить из раздевалки».

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент нападающего сборной Марокко Эль-Мехди Маухуба, Анис эль-Мехди, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста в «Динамо».

«Вы узнаете его потом, но я гарантирую, что у «Динамо» хороший скаутский отдел. Поверьте мне, Маухуб будет одним из лучших бомбардиров лиги. При виде его пары с Тюкавиным не думаю, что защитники будут выходить из раздевалки», — сказал эль-Мехди «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что бело-голубые заплатят «Радже» из Касабланки 1,66 миллиона евро за трансфер 21-летнего футболиста.

Форвард принимал участие в футбольном турнире Олимпиады-2024, где сборная Марокко стала бронзовым призером.

РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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