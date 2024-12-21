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Сегодня, 20:15

Агент Маухуба заявил, что футболист не покинет «Динамо» зимой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент нападающего «Динамо» Эль-Мехди Маухуба Анис Эль-Мехди сообщил, что его клиент не покинет клуб этой зимой.

«Мехди останется в «Динамо», он не собирается уходить. В России ему все нравится», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Маухуб подписал контракт с «Динамо» летом 2024 года. 21-летний марокканец сыграл за бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Эль-Мехди Маухуб
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