Агент Майи заявил, что зимой российские клубы не выходили на него по поводу трансфера игрока

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Футбольный агент Жуниор Педросо заявил, что зимой российские клубы не выходили на него по поводу трансфера полузащитника «Сан-Паулу» Пабло Майи.
«В прошлое трансферное окно велись разговоры о трансфере Майи. Пока же никто из России не выходил на нас», — приводит слова Педросо «РБ Спорт».
Майя находится в система клуба «Сан-Паулу» с 2017 года. За главную команду он сыграл 129 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.