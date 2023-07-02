Агент Майсторовича: «Восстановление идет по плану, через полтора-два месяца Милану предстоит снова сдать тесты»

Сегодня, 14:05
Футбольный агент Александар Важич ответил на вопрос, как идет процесс восстановления защитника «Динамо» Милана Майсторовича.
«У Милана все отлично, восстановление идет по плану. Он ждет, когда можно будет вернуться в тренажерный зал. Примерно через полтора-два месяца ему предстоит снова сдать новые медицинские тесты. После этого уже будем смотреть, что скажет доктор. Все это время Милан находился в Москву, он на связи с докторами и клубом ежедневно, ни о каком отпуске речи не шло. Он уже успел пообщаться с Личкой, ждет встречи с ним», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.
Сербский футболист получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3). В минувшем сезоне Майсторович провел 10 матчей в составе «Динамо» и не отметился результативными действиями.