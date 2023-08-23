Агент: «В декабре Майсторович будет готов на 95 процентов»

Футбольный агент Александар Важич рассказал о восстановлении защитника «Динамо» Милана Майсторовича после разрыва крестообразных связок.

«Милан начал тренировки, но не в полную силу, конечно, в декабре он будет готов на 95 процентов. Надеюсь, он сможет играть с самого начала второй части сезона. Майсторович приступил к беговым занятиям, но в небольших объемах, занимается с фитнес-тренером. До занятий в полную силу пока далеко», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.

Сербский футболист получил разрыв крестообразной связки в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:3). В минувшем сезоне 18-летний Майсторович провел 10 матчей за «Динамо» и не отметился результативными действиями.

По итогам пяти туров бело-голубые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков.