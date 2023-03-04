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Сегодня, 05:24

Агент Майсторовича считает, что игрок должен попасть в заявку «Динамо» на матч с «Крыльями Советов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Агент Александар Важич считает, что защитник Милан Майсторович должен попасть в заявку на матч 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Крылья Советов».

«Насколько мне известно, вопрос с документами решен, думаю, Милан будет доступен к матчу с «Крыльями Советов». Но выйдет он или нет, зависит от решения тренера», — сказал Важич.

18-летний Майсторович не сыграл в матчах Кубка России за «Динамо» против «Крыльев Советов» из-за проблем с трансферными документами.

Матч «Динамо» — «Крылья Советов» состоится в воскресенье, 5 марта. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-dumayu-milan-budet-dostupen-k-matchu-s-kry-l-yami-sovetov/
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