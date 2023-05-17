Агент: «Майсторович вернется еще более сильным, чем был»

Александар Важич, агент защитника «Динамо» Милана Майсторовича, прокомментировал ситуацию с травмой игрока.

«Милан понимает, что придется пропустить определенный отрезок, но он не сомневается: в итоге все будет хорошо. Он вернется еще более сильным, чем был. Посмотрим, сколько займет восстановление, точных сроков назвать нельзя, но мы приложим все силы, чтобы Милан вернулся как можно скорее», — приводит «РБ Спорт» слова Важича.

В матче 27-го тура против «Ахмата» (0:3) сербский футболист был заменен из-за травмы. Позже выяснилось, что у 18-летнего защитника диагностирован разрыв крестообразных связок.

Майсторович перешел в «Динамо» в 2023 году. За московскую команду он провел 10 матчей.

По итогам 27 туров бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка.