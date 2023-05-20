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20 мая, 16:19

Агент Майсторовича заявил, что «Динамо» примет решение по операции игрока в начале следующей недели

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Важич рассказал, как Милан Майсторович перенес известие о травме.

«Пока решение по операции не принято. Есть несколько возможных решений — Россия, Сербия, возможно, Германия. Клуб примет решение по операции в начале следующей недели. Милан стойко воспринял новость о травме, он все отчетливо понимает, знает, что ему придется выдержать паузу, с ним в Москве его отец, он поддерживает Милана», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

В матче 27-го тура против «Ахмата» (0:3) сербский футболист был заменен из-за травмы. Позже выяснилось, что у 18-летнего защитника диагностирован разрыв крестообразных связок.

Майсторович перешел в «Динамо» в 2023 году. За московскую команду он провел 10 матчей.

По итогам 27 туров бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-dinamo-primet-reshenie-po-operatsii-v-nachale-sleduyushhej-nedeli/
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