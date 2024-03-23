Агент Медины, Дуарте и Бальбуэна заявил, что футболисты не планируют покидать Россию из-за теракта в Подмосковье

23 марта, 19:43
Агент Хесуса Медины, Алексиса Дуарте и Фабиана Бальбуэна Агусто Параха сообщил «СЭ», что футболисты не планируют покидать Россию в связи с терактом в Москве.
«Выражаю уважение и соболезнования жертвам этого ужасного теракта. У футболистов нет планов покидать Россию в связи с произошедшим», — сказал Параха «СЭ».
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.