Агент Медины, Дуарте и Бальбуэна заявил, что футболисты не планируют покидать Россию из-за теракта в Подмосковье

Агент Хесуса Медины, Алексиса Дуарте и Фабиана Бальбуэна Агусто Параха сообщил «СЭ», что футболисты не планируют покидать Россию в связи с терактом в Москве.

«Выражаю уважение и соболезнования жертвам этого ужасного теракта. У футболистов нет планов покидать Россию в связи с произошедшим», — сказал Параха «СЭ».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.