Агент Мелехина: «Звонили из Турции, Италии и Бельгии, но никто официальную бумагу не принес в «Ростов»

Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, рассказал об интересе к футболисту из заграницы.

«Пока только разговоры по Мелехину. Нам звонили люди из Турции, Италии и Бельгии, но никто официальную бумагу не принес в «Ростов», все на уровне разговоров. Варианты в РПЛ? Конкретно ничего не было, клубы интересуются им, он входит в шорт-листы. Мелехин входит в число один из ведущих молодых защитников РПЛ и естественно, топ клубов следят за ним», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

Мелехин играет за «Ростов» с февраля 2021 года. В минувшем сезоне 19-летний защитник провел 24 матча за южан в РПЛ и отметился 1 результативной передачей.