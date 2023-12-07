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Сегодня, 17:41

Агент Мелехина: «Дисквалификация на два матча — много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой»

Алина Савинова
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Антон Железняков, агент защитника «Ростова» Виктора Мелехина, отреагировал на дисквалификацию футболиста на два матча РПЛ.

«Неважно, заслуженно или нет, люди приняли такое решение. Было ожидаемо, что будет какая-то дисквалификация. Решение принято, добавить нечего. Нас никто не спрашивает, справедливо или нет. Два матча — много, я бы хотел, чтобы ограничились только желтой карточкой», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

7 декабря КДК РФС принял решение дисквалифицировать игрока «Ростова» на два матча за неспортивное поведение в игре 17-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2). Мелехин пропустит встречи «Ростова» против «Ахмата» (9 декабря) и «Крыльев Советов» (2 марта).

Всего в текущем сезоне 19-летний защитник провел 16 матчей в РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-melyokhina-ban-na-dva-matcha-mnogo-ya-by-khotel-chtoby-ogranichilis-tolko-zheltoi-kartochkoi-312886/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
Виктор Мелехин
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