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Сегодня, 17:40

Агент Мендеса: «Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили»

Алина Савинова
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Пабло Леклер Флуха, агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал о реакции футболиста после вызова в сборную Чили.

«Виктор очень рад, что его снова вызвали в сборную Чили. Он полностью отдает себя, чтобы приносить пользу ЦСКА. Мендес стремится побеждать в каждом матче, и я думаю, что у ЦСКА все будет в порядке, команда быстро выйдет из неудачной серии», — приводит Metaratings.ru слова агента.

Чилиец подписал контракт с ЦСКА в июле 2022 года. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года с возможностью продления.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-mendesa-viktor-polnostyu-otdayet-sebya-za-tsska-i-ochen-rad-vyzovu-v-sbornuyu-chili-1407897/
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Виктор Мендес
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