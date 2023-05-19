Агент Мендеса сообщил, что футболист счастлив в ЦСКА и не планирует уходить

Агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха сообщил, что игрок не планирует покидать команду этим летом.

«На данный момент у нас нет никаких предложений по Мендесу. Никто не проявляет интерес к нему. Игрок счастлив в ЦСКА и не планирует уходить. Здесь у него отличные результаты и хорошие ощущения. Виктор всем доволен», — цитирует агента Sport24.

23-летний чилиец выступает в московском клубе с лета 2022 года. Он провел за армейцев 34 матча, не отметившись результативными действиями.