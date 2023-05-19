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19 мая, 19:29

Агент Мендеса сообщил, что футболист счастлив в ЦСКА и не планирует уходить

Виктория Кравченко
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Агент полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса Пабло Леклер Флуха сообщил, что игрок не планирует покидать команду этим летом.

«На данный момент у нас нет никаких предложений по Мендесу. Никто не проявляет интерес к нему. Игрок счастлив в ЦСКА и не планирует уходить. Здесь у него отличные результаты и хорошие ощущения. Виктор всем доволен», — цитирует агента Sport24.

23-летний чилиец выступает в московском клубе с лета 2022 года. Он провел за армейцев 34 матча, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-19-agent-mendesa-predlozheniy-po-viktoru-net-on-schastliv-v-tsska-i-ne-planiruyet-ukhodit
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
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