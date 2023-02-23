0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:42

Агент Мендеса заявил, что футболист благодарен Федотову за доверие и хочет закончить сезон с медалью на шее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, высказался о форме чилийца перед матчем FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Виктор в хорошей форме. Он хочет закончить этот сезон с медалью на шее. Предложения от других клубов? Не хочется говорить о других клубах, потому что Виктор счастлив в ЦСКА, благодарен главному тренеру за доверие и готов полностью отдавать себя команде», — приводит слова Флуха Metaratings.ru.

ЦСКА примет «Краснодар» в матче Кубка России 23 февраля в 17:30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Краснодаре 28 февраля в 19:30.

Мендес в нынешнем сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-mendesa-viktor-blagodaren-fedotovu-za-doverie-i-khochet-zakonchit-sezon-s-medalyu-na-shee-230159/
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Мендес
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Сумасшедшее шоу у Кремля. Раздетый фигурист обливается водой в мороз!
Минобороны Украины распорядилось отправить в зону СВО сотрудников военкоматов
МО сообщило о гибели летчика в результате крушения Су-25 в Белгородской области
78% россиян назвали искренним послание Путина Федеральному собранию
Экс-советник Трампа заявил о сохранении Путиным разрушаемых на Западе ценностей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ветеран ЦСКА предложил Роше набить татуировку в честь 23 февраля на предплечье

Новичок «Краснодара» Кади заявил, что будет учить русский язык с женой