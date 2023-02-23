Агент Мендеса заявил, что футболист благодарен Федотову за доверие и хочет закончить сезон с медалью на шее

Футбольный агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, высказался о форме чилийца перед матчем FONBET Кубка России против «Краснодара».

«Виктор в хорошей форме. Он хочет закончить этот сезон с медалью на шее. Предложения от других клубов? Не хочется говорить о других клубах, потому что Виктор счастлив в ЦСКА, благодарен главному тренеру за доверие и готов полностью отдавать себя команде», — приводит слова Флуха Metaratings.ru.

ЦСКА примет «Краснодар» в матче Кубка России 23 февраля в 17:30 по московскому времени. Ответная игра состоится в Краснодаре 28 февраля в 19:30.

Мендес в нынешнем сезоне сыграл в 18 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.