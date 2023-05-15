Агент Мендеса заявил, что Виктор понимает важность дерби против «Спартака»

15 мая, 21:41
Агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал, что его клиент осознает важность матча против «Спартака»
«Мендес понимает всю важность этого матча. В Чили он регулярно принимал участие в классико против «Палестины», этот матч ещё называют «дерби диаспор», поэтому Виктор знает, что такое принципиальные противостояния», — цитирует агента Metaratings.ru.
«Спартак» сыграет с ЦСКА на «Открытие Арене» в 28-м туре РПЛ. Встреча пройдет 21 мая. Перед матчем ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, опережая «Спартак», идущий четвертым, на 4 балла.