Агент Мендеса заявил, что Виктор понимает важность дерби против «Спартака»

Агент Пабло Леклер Флуха, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Виктора Мендеса, рассказал, что его клиент осознает важность матча против «Спартака»

«Мендес понимает всю важность этого матча. В Чили он регулярно принимал участие в классико против «Палестины», этот матч ещё называют «дерби диаспор», поэтому Виктор знает, что такое принципиальные противостояния», — цитирует агента Metaratings.ru.

«Спартак» сыграет с ЦСКА на «Открытие Арене» в 28-м туре РПЛ. Встреча пройдет 21 мая. Перед матчем ЦСКА с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице, опережая «Спартак», идущий четвертым, на 4 балла.