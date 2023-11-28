Агент Михайлова заявил, что футболист не покинет «Оренбург» зимой

Василий Голяна, агент полузащитника «Оренбурга» Ярослава Михайлова, высказался об игровом времени футболиста в текущей команде.

«О разочаровании речи пока не идет, но, безусловно, данная ситуация нас не устраивает. Но Ярослав упорно тренируется, на каждой тренировке доказывает тренеру, что он заслуживает места в стартовом составе. Думаю, что это вопрос времени, надеюсь, не самого большого, когда Ярослав будет железобетонным игроком стартового состава «Оренбурга», — приводит «Спорт День за Днем» слова агента.

Также он ответил, рассматривается ли вариант с досрочным прекращением аренды игрока.

«Такой вариант мы точно не рассматриваем, но, безусловно, мы ожидаем гораздо большего от данного перехода. До лета Ярослав будет в «Оренбурге». А летом мы уже будем совместно с «Зенитом» решать вопрос о его будущем», — добавил Голяна.

20-летний Михайлов выступает за «Оренбург» на правах аренды из «Зенита» с сентября 2023 года. Он принял участие в 7 матчах команды и отметился 1 результативной передачей. На данный момент «Оренбург» с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.