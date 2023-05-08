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Сегодня, 20:06

Агент Михайлова заявил, что «Пари НН» обратился к «Зениту» по поводу выкупа футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Василий Голяна, представляющий интересы 20-летнего полузащитника «Пари Нижний Новгород» Ярослава Михайлова, рассказал о будущем своего клиента.

«Опция выкупа действует до июня. Насколько я знаю, со стороны «Пари НН» вопрос решен, они уже обратились в «Зенит». Считаю, не в интересах Ярослава сейчас что-то менять. Он является основным игроком в «Пари НН». У него хорошая динамика, он прогрессирует. Думаю, что на данном этапе ему правильнее остаться в «Пари НН». Судя по последним двум матчам, у «Пари НН» все не так плохо. Мне кажется, что они все-таки останутся в Премьер-Лиге. У них хорошая команда, стабильное финансирование, хороший регион, отличный стадион. Скорее всего, Юран уже нашел подход к игрокам и добьется результата — команда останется в РПЛ», — приводит слова Голяна «РБ Спорт».

Михайлов принадлежит «Зениту», а нынешний сезон проводит в аренде в «Пари НН» (24 матча, 1 гол и 2 ассиста). Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2025 года. У «Пари НН» есть право выкупа Михайлова. Transfermarkt оценивает его в 800 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mihajlova-pari-nn-obratilsya-v-zenit-po-povodu-vy-kupa-yaroslava/
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