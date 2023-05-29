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Сегодня, 19:33

Агент Миладиновича сообщил, что «Сочи» хочет оставить сербского игрока

Алина Савинова
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Футбольный менеджер Антон Синьков высказался о будущем сербского защитника «Сочи» Ивана Миладиновича.

«У Миладиновича контракт с «Сочи» еще на год, сейчас он играет постоянно. Иван устраивает тренерский штаб, они хотят его оставить. При этом есть предложения от трех команд — одной из Казахстана и двух из Израиля», — приводит «РБ Спорт» слова Синькова.

В текущем сезоне 28-летний Миладинович провел 11 матчей в составе «Сочи». Сербский футболист выступает за сочинскую команду на правах аренды из «Нижнего Новгорода».

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 29 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-miladinovicha-u-ivana-predlozheniya-ot-treh-klubov-no-sochi-hochet-ego-ostavit/
Иван Миладинович
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