Агент Миладиновича заявил, что игроку нравится в России

Антон Синьков, агент защитника «Сочи» Ивана Миладиновича, рассказал о намерении сербского игрока остаться в России.

«То, что у Миладиновича заканчивается контракт этим летом — неправда. Клуб продлил соглашение с футболистом еще прошлым летом. У Ивана контракт с «Сочи» будет действовать еще 1,5 года. С лета этого года его можно будет уже заявлять как игрока с российским паспортом. Ему нравится в России, и все его мысли в данный момент — помочь «Сочи» подняться как можно выше в турнирной таблице РПЛ», — приводит слова Синькова Sport24.

28-летний футболист выступает в России с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за «Сочи» семь матчей.