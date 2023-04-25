Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Агент Милехина заявил, что летом футболист может уехать в европейский чемпионат

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Антон Железняков, представляющий интересы защитника «Ростова» Виктора Мелехина, оценил шансы футболиста переехать в европейский чемпионат в ближайшее время.

«Рынок сейчас такой эпичный по поводу отъезда наших игроков. Интерес к Мелехину на самом деле есть, появляются новые клубы, звонят, спрашивают. Пока так, разговоры, запросы о трансферной стоимости. Готов ли «Ростов» отпускать футболиста? Если заплатят сумму, которая их устроит, то они готовы отпустить, почему бы и нет? «Ростов» высоко оценивает своих футболистов, это правильно. Есть ли вероятность, что он уедет летом? Какая-то вероятность есть, сейчас она небольшая, но есть. Главное, выбрать правильное направление, он молодой игрок, еще развивается. Все нужно взвесить, не хочется, чтобы он перешел в клуб и сидел наглухо в запасе. Надо понимать, насколько они рассчитывают на него», — приводит слова Железнякова Metaratings.ru.

Мелехин является воспитанником академии «Родины», а в структуре «Ростова» пребывает с февраля 2021 года. На счету защитника 47 матчей за основную команду, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-est-veroyatnost-togo-chto-melyokhin-letom-uedet-v-evropeiskii-chempionat-246065/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вальбуэна о словах Кокорина про чудака: «Мой уровень футбола в десять раз лучше, чем у него!»
Похороны Яшина, «Мерседес» Бескова, бесстрашный Толстых. Сто лет «Динамо» в историях
Убившая младенца в электричке в Москве девушка рассказала о преступлении
Ростовского военного осудили на 14 лет за госизмену и незаконный доступ к гостайне
На Украине объяснили абсолютное изменение риторики Зеленского
Минцифры предложило обязать устанавливать российскую ОС на компьютеры
Популярное видео
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Глебова заявил, что защитник психологически готов стать основным футболистом ЦСКА в следующем сезоне

Березовский — об отставке Бердыева из «Сочи»: «Возможно, какие-то внутренние дела клуба»