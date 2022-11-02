Агент Божовича заявил, что специалист мог бы рассмотреть предложение «Химок»

Агент тренера Миодрага Божовича Срджан Еремич считает, что специалиста могла бы заинтересовать работа в «Химках».

— Думаю, Миодраг сто процентов рассмотрел бы предложение из «Химок», — цитирует Еремича «РБ Спорт». — Не могу сказать за него, что он согласился бы, но подумал бы точно.

Агент добавил, что на данный момент у Божовича нет предложений от клубов РПЛ.

54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Ранее Божович заявил, что является легендой российского футбола.