Агент Божовича заявил, что специалист мог бы рассмотреть предложение «Химок»

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Агент тренера Миодрага Божовича Срджан Еремич считает, что специалиста могла бы заинтересовать работа в «Химках».
— Думаю, Миодраг сто процентов рассмотрел бы предложение из «Химок», — цитирует Еремича «РБ Спорт». — Не могу сказать за него, что он согласился бы, но подумал бы точно.
Агент добавил, что на данный момент у Божовича нет предложений от клубов РПЛ.
54-летний специалист из Черногории был главным тренером «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Амкара», тульского «Арсенала» и «Крыльев Советов».
Ранее Божович заявил, что является легендой российского футбола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования