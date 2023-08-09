Агент Миранчука предположил, когда может быть продлен контракт с «Локомотивом»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, ответил на вопрос «СЭ» о возможном продлении контрактов игроков.

«С руководством «Локомотива» были встречи по Антону Миранчуку и Рифату Жемалетдинову. Обстановка такая, что бюджета на этот год нет. Именно сейчас переподписать контракт, говорить про сроки, цифры — маловероятно и сложно. По-моему видению, ждем наступления календарного года — январь-февраль», — сказал Шпинев «СЭ».

Контракт с обоими игроками истекает летом 2024 года.

27-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». Всего за московский клуб он провел 183 матча, забил 43 мяча и отдал 28 результативных передач.

26-летний Жемалетдинов также является воспитанником железнодорожников. Всего за «Локомотив» он провел 131 матч, забил 18 мячей и отдал 25 результативных передач.