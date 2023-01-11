Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:09

Агент Мирзова рассказал, когда футболист вернется в общую группу «Химок»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Агент полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова Александр Клюев рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

«Резиуан сейчас находится на сборах. Он будет тренироваться по индивидуальной программе, а через несколько дней будет работать в общей группе. К концу второго сбора он точно вернется в общую группу», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее сообщалось, что Мирзов досрочно покинул первый сбор «Химок» из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне 29-летний хавбек провел в РПЛ 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Резиуан Мирзов
РПЛ
ФК Химки
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бестемьянова пожелала скорейшего выздоровления Костомарову: «Какая-то коварная болячка!»
Иранской шахматистке угрожали после чемпионата мира. Она сняла хиджаб и ушла из своей сборной
В ВСУ признали большие потери у Артемовска
Толкнувший офицера военный приговорен к 5,5 года лишения свободы
Командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначен начальник Генштаба Герасимов
В Свердловской области нашли мертвой пропавшую в декабре многодетную мать
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Президент «Урала»: «Левски» откажется с нами играть? Первый раз слышу. Найдем кого-нибудь другого»
Игонин: «Не думаю, что Ренан и Ду Кейрос смогут сделать «Зенит» непобедимым клубом»
Гунько: «Видно, что в «Спартаке» идет работа с молодыми футболистами из академии»
Аршавин считает, что «Зенит» еще рано называть русской «Баварией»
«Локомотив» прилетел на первый сбор в Абу-Даби
Юран — о селекции «Химок»: «Я составлял список новичков. Потом нефутбольный человек вписывал туда свои фамилии...»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Игнатьев: «В нынешнем «Локомотиве» Глушаков пришелся бы ко двору»

Игонин: «Не думаю, что Ренан и Ду Кейрос смогут сделать «Зенит» непобедимым клубом»