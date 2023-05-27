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Сегодня, 16:25

Агент Мирзова заявил, что игрок покинет «Химки» по окончании сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
Резиуан Мирзов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Химок» Резиуана Мирзова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игрока в команде.

Ранее генеральный директор химчан Николай Оленев допустил, что 29-летний россиянин покинет клуб по окончании сезона.

«У Резиуана заканчивается контракт, он уйдет (из «Химок»). Мирзов хочет играть в Российской премьер-лиге. Интерес от других команд? Без комментариев», — сказал Клюев «СЭ».

Мирзов провел в «Химках» три последних сезона, в сезоне-2022/23 он забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 27 играх за команду во всех турнирах.

Резиуан Мирзов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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