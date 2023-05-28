Агент Миткова заявил, что футболист хотел бы поиграть с «Рубином» в РПЛ

Футбольный агент Николай Жейнов, что переговоры по будущему нападающего Димитара Миткова с «Рубином» состоятся на следующей неделе.

«Пока разговоров с «Рубином» не было. На следующей неделе у нас запланирован разговор, после которого все станет понятно. Мы не спешим. Конечно, Димитар хотел бы поиграть в Премьер-Лиге. Речь о новой аренде или полноценном выкупе? Это станет после разговора с «Рубином». Также мы планируем обсудить все и с софийским «Локомотивом». Надо отметить, что еще 50 процентов прав принадлежат «Лудогорцу». В случае выкупа сумма будет поделена между двумя клубами», — приводит слова Жейнова «РБ Спорт».

Димитар Митков провел девять матчей в составе «Рубина», результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.