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Сегодня, 11:06

Агент Миткова заявил, что футболист хотел бы поиграть с «Рубином» в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Николай Жейнов, что переговоры по будущему нападающего Димитара Миткова с «Рубином» состоятся на следующей неделе.

«Пока разговоров с «Рубином» не было. На следующей неделе у нас запланирован разговор, после которого все станет понятно. Мы не спешим. Конечно, Димитар хотел бы поиграть в Премьер-Лиге. Речь о новой аренде или полноценном выкупе? Это станет после разговора с «Рубином». Также мы планируем обсудить все и с софийским «Локомотивом». Надо отметить, что еще 50 процентов прав принадлежат «Лудогорцу». В случае выкупа сумма будет поделена между двумя клубами», — приводит слова Жейнова «РБ Спорт».

Димитар Митков провел девять матчей в составе «Рубина», результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mitkova-dimitar-hotel-by-poigrat-s-rubinom-v-rpl/
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