Агент Кривцова: «Есть интерес к Никите от немецких и английских клубов»

Футбольный агент Младен Гргич заявил, что полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым интересовались клубы из Германии и Англии.

«По ходу сезона Никита получал травму, сменился тренер, поэтому не хотелось бы ставить ему какую-то оценку, — цитирует агента «РБ Спорт». — Остается ли он в «Краснодаре» на следующий сезон? Интерес к нему есть, но мы подписали новый контракт. Теперь все зависит от клуба, как они решат. Главное, как тренер видит его будущее в команде. Интерес есть со всего мира. У тренера из Германии очень хорошее мнение о нем. Есть интерес от немецких клубов, от английских. Никита сильный игрок».

В сезоне-2023/24 21-летний Кривцов провел за «Краснодар» 35 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.