Агент Рахмановича: «Пока не думаем о трансфере, Амара все устраивает в Самаре»

Агент Младен Ратковица рассказал, что по полузащитнику «Крыльев Советов» Амару Рахмановичу в данный момент нет предложений.

«До открытия трансферного окна рано говорить что-либо конкретное. Рахманович проводит отличный сезон в «Крыльях Советов», в клубе им довольны, Амара также все устраивает. Пока мы не думаем о каких-то трансферах. Если появится что-то конкретное, тогда будем это обсуждать», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Рахманович провел за «Крыльев Советов» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.