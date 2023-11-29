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Сегодня, 21:54

Агент Рахмановича: «Пока не думаем о трансфере, Амара все устраивает в Самаре»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Младен Ратковица рассказал, что по полузащитнику «Крыльев Советов» Амару Рахмановичу в данный момент нет предложений.

«До открытия трансферного окна рано говорить что-либо конкретное. Рахманович проводит отличный сезон в «Крыльях Советов», в клубе им довольны, Амара также все устраивает. Пока мы не думаем о каких-то трансферах. Если появится что-то конкретное, тогда будем это обсуждать», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний Рахманович провел за «Крыльев Советов» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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