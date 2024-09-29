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Сегодня, 18:59

Агент Джапо: «Яну нужно время, в России тяжелее играть, чем в Словении»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал об адаптации защитника Яна Джапо в махачкалинском «Динамо».

«У Джапо все отлично. Он бьется за место в стартовом составе. Мы понимаем, что ему нужно немного времени, потому что он пришел из более слабой лиги, в России играть значительно сложнее. Он продолжает адаптироваться и искать свое место в составе. Главное, что команда набирает очки и показывает хороший футбол», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джапо провел 9 матчей за махачкалинское «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)

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