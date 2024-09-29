Агент Джапо: «Яну нужно время, в России тяжелее играть, чем в Словении»

Футбольный агент Младен Ратковица рассказал об адаптации защитника Яна Джапо в махачкалинском «Динамо».

«У Джапо все отлично. Он бьется за место в стартовом составе. Мы понимаем, что ему нужно немного времени, потому что он пришел из более слабой лиги, в России играть значительно сложнее. Он продолжает адаптироваться и искать свое место в составе. Главное, что команда набирает очки и показывает хороший футбол», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Джапо провел 9 матчей за махачкалинское «Динамо». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.