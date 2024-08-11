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Сегодня, 17:35

Агент Рахмановича: «Пока Амар остается в «Крыльях»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что пока полузащитник Амар Рахманович продолжит выступать за «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, 30-летний футболист может перейти в клуб из Саудовской Аравии.

«Ситуация такова, что пока Амар остается в «Крыльях». Но посмотрим, что произойдет до конца трансферного окна», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В текущем сезоне Рахманович не выходил на поле, так как восстанавливается после травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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