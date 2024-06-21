Агент Конате — об уходе из «Ахмата»: «У форварда уже определенный возраст, когда надо зарабатывать деньги»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего Мохамеда Конате, рассказал о будущем буркинийца.

«Определенность с новым клубом не могла наступить, потому что только три дня назад он закончил в сборной. Он уехал туда сразу по окончании чемпионата. Сегодня у него первый день отпуска. Здесь дело не в Мохамеде, а еще в том, что в Европе практически нет трансферов. Все заняты чемпионатом Европы. Думаю, что до конца июня будет тишина, а потом будут смотреть, приобретать и договариваться.

В «Ахмате» его все полностью устраивало. Никогда не говори никогда. Но у Конате уже определенный возраст, когда надо зарабатывать деньги. У «Ахмата», к сожалению, бюджет не такой, который может создать большую подушку безопасности. Мы понимаем, что век футболистов недолог», — цитирует «РБ Спорт» Селюка.