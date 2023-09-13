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Сегодня, 14:34

Агент Мохеби сообщил, когда игрок вернется в «Ростов»

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Агент нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби Амир Саадати рассказал, когда игрок вернется в Россию после матчей за сборную Ирана.

«Завтра Мохеби вернется в Россию и присоединится к команде», — приводит Sport24 слова Саадати.

Мохеби перешел в «Ростов» в летнее трансферное окно. За клуб провел 8 матчей во всех турнирах, в которых отдал результативную передачу.

Его действующее соглашение с желто-синими рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.

Источник: https://sport24.ru/football/news-577602-mokhebi-vernetsya-v-raspolozheniye-rostova-v-chetverg
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