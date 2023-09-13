Агент Мохеби сообщил, когда игрок вернется в «Ростов»

Агент нападающего «Ростова» Мохаммада Мохеби Амир Саадати рассказал, когда игрок вернется в Россию после матчей за сборную Ирана.

«Завтра Мохеби вернется в Россию и присоединится к команде», — приводит Sport24 слова Саадати.

Мохеби перешел в «Ростов» в летнее трансферное окно. За клуб провел 8 матчей во всех турнирах, в которых отдал результативную передачу.

Его действующее соглашение с желто-синими рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,2 миллиона евро.