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Сегодня, 21:22

Агент Монтеса не исключил, что игрок может перейти в «Рубин» зимой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент защитника мексиканского «Некакса» Алана Монтеса Гелу Родригес рассказал, почему футболисту не удалось перейти летом в «Рубин».

Ранее сообщалось, что Монтес мог перейти в казанский клуб на правах аренды.

«Рубин» действительно интересовался Аланом, но на данный момент в «Некаксе» сообщили нам, что не могут отпустить игрока в это трансферное окно из-за того, что им некем заменить защитника. Для Алана мечта играть в одной стране со своим братом Сесаром. Посмотрим, получится ли осуществить этот переход зимой. Я не волшебник, ха-ха!» — приводит слова Родригеса Sport24.

Источник: Sport24
ФК Некакса
ФК Рубин (Казань)

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