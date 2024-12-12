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Агент Монтеса — о возможном уходе защитника из «Локомотива»: «Полная ложь. Сесар счастлив в клубе»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Серхио Висуэте, агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, в комментарии «СЭ» опроверг информацию о возможном уходе игрока.

Ранее Fox Sports сообщал, что мексиканец может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. По данным источника, мексиканская «Гвадалахара» заинтересована в приобретении 27-летнего игрока.

«Это ложь. Сесар очень счастлив в «Локомотиве», продолжает выступать за клуб. У нас нет ни одного другого предложения, мы ни с кем не общаемся — ни в Мексике, ни в любой другой стране. Информация о его возможном уходе — чистейший фейк. Полная ложь», — сказал Висуете «СЭ».

В текущем сезоне 27-летний Монтес провел 12 игр за «Локомотив» во всех турнирах, где сумел отличиться 2 голами.

ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес
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