Агент: «Возможность перехода Монтеса в «Динамо» есть»

Гелу Родригес, агент защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса, прокомментировал возможный переход игрока в «Динамо».

«Конечно, возможность перехода Монтеса в «Динамо» есть. Мы никогда не отказывались от переговоров, просто были сторонние факторы, которые мешали сделке. Давайте посмотрим, что будет на этот раз», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» слова агента.

Ранее член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что 26-летний Монтес находится в шорт-листе московского клуба.

«Динамо» по итогам сезона-2022/23 заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России. В июне команду возглавил чешский специалист Марцел Личка.