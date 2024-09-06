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Сегодня, 17:20

Агент Монтеса об интересе «Локомотива»: «Сесар не боится ехать в Россию»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Серхио Визуете, представляющий интересы защитника «Альмерии» Сесара Монтеса, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Локомотив».

«Монтес не боится ехать в Россию, он готов. Клубы продолжают переговоры», — цитирует Визуете «РБ Спорт».

Ранее экс генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая в своем Telegram-канале сообщил о возможном переходе Монтеса в «Локомотив» за 7+1 миллионов евро. По информации «СЭ», трансфер может быть завершен в ближайшее время.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Альмерия
ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес

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