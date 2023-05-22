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Сегодня, 17:58

Агент Морозова заявил, что «Локомотив» возьмет защитника на сборы после его возвращения из «Факела»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александр Клюев, высказался о будущем защитника «Локомотива» Евгения Морозова, который проводит сезон на правах аренды в «Факеле».

«Локомотив» хочет взять на сбор Евгения, главный тренер выразил в этом заинтересованность. Интерес других клубов РПЛ? Без комментариев», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Морозов провел 23 матча в чемпионате России за «Факел», отметился двумя голами и результативной передачей. Соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-morozova-zayavil-chto-lokomotiv-vozmyot-zashitnika-na-sbory-posle-ego-vozvrasheniya-iz-fakela-253074/
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