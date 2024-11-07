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Сегодня, 18:38

Агент Москвичева считает, что вратарь продолжит играть в основе «Оренбурга»

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Агент Василий Голяна, представляющий интересы вратаря «Оренбурга» Богдана Москвичева, оценил игру своего клиента в РПЛ.

Контракт 20-летнего Москвичева принадлежит «Зениту», аренда рассчитана до конца текущего сезона.

«За все предыдущие матчи у Богдана была лишь одна ошибка в матче с «Рубином», когда он на последних минутах сделал передачу нападающему соперника. По остальным голам я не вижу его недоработок. На мой взгляд, Богдан играет очень уверенно. То, что «Оренбург» пропускает в каждом матче и не набирает очки — вина не только вратаря, но и в комплексе всей команды.

Поэтому я бы не стал говорить, что из-за пропущенных мячей и недополученных очков Богдан может сесть на скамейку. В любом случае каждый матч, каждая тренировка дают возможность Богдану себя проявлять. И, как по мне, он это делает максимально здорово. Я искренне верю, что Богдан будет дальше играть в стартовом составе», — сказал Голяна «РБ Спорт».

После 14 туров «Оренбург» занимает 16-е место в РПЛ с 8 очками.

Источник: РБ Спорт
ФК Оренбург

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