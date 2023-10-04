Агент Мойзеса: «Для него было важно успеть восстановиться к матчу против «Спартака»

Агент Гильерме Миранда, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о состоянии здоровья бразильца после вывиха лодыжки.

«У Мойзеса нет жалоб на здоровье, он мог сыграть и в последнем матче ЦСКА (против «Балтики»), но в клубе решили дать ему больше времени на восстановление. Матч против «Спартака»? Надеюсь, что Мойзес сыграет. Для него было важно успеть восстановиться именно к этому матчу, он понимает всю важность дерби», — приводит слова агента Metaratings.ru.

28-летний футболист получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2). Мойзес играет за ЦСКА с 2022 года. Вначале он выступал за клуб на правах аренды из «Интернасьонала», а летом 2023 года армейцы выкупил трансфер игрока.

ЦСКА занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В 11-м туре армейцы сыграют против «Спартака». Матч пройдет 8 октября и начнется в 19.00 по московскому времени.