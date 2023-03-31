Агент Мойзеса: «Многие клубы интересуются игроком. Но у ЦСКА есть приоритет до конца сезона»

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Футбольный агент Гильерме Миранда, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, рассказал о будущем своего клиента.
«Возможен ли уход Мойзеса летом? Сейчас многие клубы проявляют интерес к игроку. С нами постоянно связываются. Но у ЦСКА есть приоритет до конца сезона. Дальше будет видно», — приводит слова Миранда Sport24.
ЦСКА арендовал Мойзеса у «Интернасьонала» прошлым летом.
В текущем сезоне 28-летний защитник сыграл за красно-синих 24 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.