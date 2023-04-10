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Сегодня, 13:31

Агент Мойзеса считает хорошим решением перевести футболиста на позицию центрального защитника

Алина Савинова
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Гильерме Миранда, агент защитника ЦСКА Мойзеса, высказался о решении тренерского штаба Владимира Федотова перевести футболиста на позицию центрального защитника.

«Никаких проблем. Мойзес на протяжении всей карьеры выступал на позиции крайнего защитника, но тренерскому штабу удалось разглядеть в нем качества игрока центра обороны. Думаю, благодаря хорошим физическим данным, резкости и выбору позиции, Мойзес без проблем может играть центральным защитником. Это отличная находка главного тренера ЦСКА», — приводит Metaratings.ru слова агента.

В текущем сезоне Мойзес провел 18 матчей в РПЛ и отметился двумя результативными передачами. ЦСКА после 22 туров занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 41 очко.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-moizes-bez-problem-mozhet-igrat-centralnogo-zashitnika-eto-otlichnaya-nakhodka-fedotova-242163/
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