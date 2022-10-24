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Сегодня, 17:07

Агент Мойзеса сообщил, что защитник надеется провести в ЦСКА много лет

Мария Гусева
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Гильермо Миранда, агент защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы, рассказал о впечатлениях игрока от московского клуба.

«Мойзес счастлив играть в РПЛ. Он надеется провести много лет в Москве, в ЦСКА. Он в восторге от клуба», — цитирует Metaratings агента.

27-летний бразилец этим летом перешел в ЦСКА из «Интернасьонала» на правах аренды, заключив соглашение до окончания сезона-2022/23 с опцией выкупа трансфера.

В текущем сезоне Мойзес провел за армейцев 14 матчей, в которых отметился 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-moyzesa-soobshchil-chto-zashchitnik-nadeetsya-provesti-v-tsska-mnogo-let-1393925/
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